США ввели санкции против еще двух белорусских предприятий
- 23.08.2024, 19:50
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Под ограничения попало и их руководство.
Министерство финансов США 23 августа расширило санкции в отношении официального Минска за содействие российской военной агрессии против Украины, сообщает «Зеркало».
Под ограничения попали ОАО Рогачевский завод «Диапроектор» и его директор Геннадий Филиппов, а также Государственное научно-производственное объединение порошковой металлургии (ГНПО ПМ) и его руководитель Александр Ильюшенко.
Указанные беларусские предприятия занимаются поставкой продукции для нужд российского военпрома. В частности, завод «Диапроектор» производит прицелы к российской бронетехнике и стрелковому оружию.