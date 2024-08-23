США ввели санкции против еще двух белорусских предприятий 23.08.2024, 19:50

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Под ограничения попало и их руководство.

Министерство финансов США 23 августа расширило санкции в отношении официального Минска за содействие российской военной агрессии против Украины, сообщает «Зеркало».

Под ограничения попали ОАО Рогачевский завод «Диапроектор» и его директор Геннадий Филиппов, а также Государственное научно-производственное объединение порошковой металлургии (ГНПО ПМ) и его руководитель Александр Ильюшенко.

Указанные беларусские предприятия занимаются поставкой продукции для нужд российского военпрома. В частности, завод «Диапроектор» производит прицелы к российской бронетехнике и стрелковому оружию.

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