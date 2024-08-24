Атака дронов: в Воронежской области РФ гремят взрывы на складе боеприпасов

Атака дронов: в Воронежской области РФ гремят взрывы на складе боеприпасов6
- 24.08.2024, 8:06
- 8,888
Видеофакт из Острогожска.
Губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев сообщил о том, что регион подвергся атаке беспилотников, что привело к детонации взрывоопасных объектов.
Об этом Гусев написал в своем Telegram-канале, паблик Astra передает видео с места событий.
«Силами дежурных подразделений ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области было уничтожено и подавлено несколько беспилотников. Падение обломков вызвало пожар, что привело к детонации взрывоопасных объектов. На данный момент новых пострадавших и повреждений гражданских зданий не зафиксировано».
По информации Astra, в Острогожске Воронежской области произошел пожар и детонация на складе боеприпасов.
Также отмечается, что в Острогожске находится учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны РФ.