Белорусский Минфин ищет деньги

Белорусский Минфин ищет деньги3
- 24.08.2024, 11:23
И хочет выпустить облигации.
Министерство финансов разместит 28 августа государственные именные облигации в торговой системе Белорусской валютно-фондовой биржи.
Как сообщает пресс-служба ведомства, они поступят в открытую продажу на аукционе процентных ставок.
Номинальная стоимость одной облигации указана в 1 тыс. долларов. Срок обращения составит 1825 дней с датой погашения 27 августа 2029 года.
Что касается выплат по облигациям, это будет постоянный процентный доход. Первые выплаты запланированы на 27 февраля 2025 года.