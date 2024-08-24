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Белорусский Минфин ищет деньги

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  • 24.08.2024, 11:23
Белорусский Минфин ищет деньги

И хочет выпустить облигации.

Министерство финансов разместит 28 августа государственные именные облигации  в торговой системе Белорусской валютно-фондовой биржи.

Как сообщает пресс-служба ведомства, они поступят в открытую продажу на аукционе процентных ставок.

Номинальная стоимость одной облигации указана в 1 тыс. долларов. Срок обращения составит 1825 дней с датой погашения 27 августа 2029 года.

Что касается выплат по облигациям, это будет постоянный процентный доход. Первые выплаты запланированы на 27 февраля 2025 года.

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