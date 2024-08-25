закрыть
25 августа 2024, воскресенье, 14:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Заолешенка под Курском перешла под контроль ВСУ

  • 25.08.2024, 14:20
Заолешенка под Курском перешла под контроль ВСУ

Опубликовано доказательство.

Силы обороны Украины контролируют крупное село Заолешенка в Курской области. Там до войны проживало около 2 тысяч человек.

Кадры с воинами ВСУ в российском селе появились в Сети 25 августа, передает Dialog.UA.

На фото пять воинов ВСУ на фоне местного Дома культуры позируют, держа в руках желто-голубой и красно-черный флаги. Российский флаг сброшен, он лежит на земле.

Тот факт, что Заолешенка находится под контролем ВСУ, не стало новостью. Населенный пункт является, по сути, северо-западной окраиной города Суджи — опорного пункта украинских сил в Курской области. Однако впервые в Сеть попало фото украинских воинов в этом селе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы стали злее и добрее
Мы стали злее и добрее Ирина Халип
Градус фарса
Градус фарса Станислав Кучер
Сильный удар по режиму Путина
Сильный удар по режиму Путина Аббас Галлямов
Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников