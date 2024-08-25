Заолешенка под Курском перешла под контроль ВСУ 25.08.2024, 14:20

Опубликовано доказательство.

Силы обороны Украины контролируют крупное село Заолешенка в Курской области. Там до войны проживало около 2 тысяч человек.

Кадры с воинами ВСУ в российском селе появились в Сети 25 августа, передает Dialog.UA.

На фото пять воинов ВСУ на фоне местного Дома культуры позируют, держа в руках желто-голубой и красно-черный флаги. Российский флаг сброшен, он лежит на земле.

Тот факт, что Заолешенка находится под контролем ВСУ, не стало новостью. Населенный пункт является, по сути, северо-западной окраиной города Суджи — опорного пункта украинских сил в Курской области. Однако впервые в Сеть попало фото украинских воинов в этом селе.

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