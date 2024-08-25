Boston Dynamics научила нового робота Atlas отжиматься от пола 1 25.08.2024, 22:59

Видео.

Boston Dynamics продемонстрировала возможности своего полностью электрического человекоподобного робота Atlas, который пришел на замену одноименному предшественнику.

Компания, известная своими вирусными видео, на которых демонстрирует возможности своих роботов, возродила эту давнюю традицию, показав короткое видео с ее последней разработкой — электрическим человекоподобным роботом Atlas.

В коротком ролике Atlas, как может показаться, делает не так много: технично и качественно отжимается от пола. Хотя это видео трудно назвать демонстрацией реального использования робота, оно прекрасно подчеркивает успехи компании в достижении мощности и широкого диапазона движения робота.

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