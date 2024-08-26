ВСУ разгромили бронетанковый штурм россиян у Красногоровки
- 26.08.2024, 12:55
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Уничтожено шесть единиц бронетехники захватчиков.
Воины 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ отбили попытку штурма россиян у Красногоровки на Кураховском направлении. В сторону позиции украинских защитников 23 августа выдвинулась бронегруппа оккупантов.
Однако передвижение врага заметили, после чего по россиянам начали применять разные средства поражения.
Пресс-служба 46-й бригады ДШВ опубликовала видео боевой работы и сообщила об уничтоженной вражеской техники.
Сначала по бронегруппе россиян, состоявшей из танков и БМП, отработала украинская артиллерия. Впоследствии подключились и операторы ударных FPV-дронов.
По данным десантников, вблизи Красногоровки было уничтожено шесть единиц бронетехники российских захватчиков: один танк и четыре боевых машины пехоты.
Для отражения очередной попытки российского штурма были задействованы все имеющиеся в наличии средства огневого поражения.