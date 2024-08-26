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Неизвестный воздушный объект залетел из Украины на территорию Польши

  • 26.08.2024, 14:46
  • 1,234
Неизвестный воздушный объект залетел из Украины на территорию Польши
Фото: Charter97.org

Возможно, это российский БПЛА.

Неизвестный воздушный объект залетел с Украины на территорию Польши, об этом пишет RMF24 со ссылкой на командующего ВС Польши генерала Мацея Клиша.

По словам командующего, вероятнее всего, залетевший в Польшу объект — это не ракета, а беспилотник. Он пересек границу в районе пограничного украинского города Червоноград во Львовской области.

Ведутся поиски объекта, вероятно, он находится на находится на территории гмины Тышовице в Любельском воеводстве.

Утром в понедельник 26 августа Россия нанесла массированный удар ракетами и беспилотниками по Украине. Под обстрелом оказались 15 областей страны, в том числе и граничащие с Польшей.

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