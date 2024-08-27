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Спецслужбы ЕС: Россия готовит атаку на газовые месторождения Норвегии

  • 27.08.2024, 14:10
Спецслужбы ЕС: Россия готовит атаку на газовые месторождения Норвегии

Информацию подтвердили разведки семи стран.

Сотрудники спецслужб семи европейских стран обсудили с руководством норвежских энергетических компаний потенциальные угрозы для газовой и нефтяной инфраструктуры со стороны России, пишет EurActiv.

Встреча прошла 26 августа, в ней приняли участие службы безопасности Норвегии, Германии, Бельгии, Нидерландов, Финляндии, Швеции и Исландии, а также представители Equinor — крупнейшего поставщика газа в Европе.

«Мы наблюдаем развивающуюся ситуацию, которая затрагивает не только коллег из Германии или Норвегии, но и всех нас. Это угроза, исходящая от некоторых партнеров, таких как Россия, включающая не только шпионские операции, но и риск диверсий в некоторых областях», — заявил вице-президент Федерального ведомства по охране конституции Германии Синан Селен.

Представители норвежских спецслужб полагают, что Москва может «посчитать целесообразным» осуществить физические акты диверсий в Норвегии, основной целью которых является нефтяной сектор.

«Россия находится в длительном противостоянии с Западом, и это режим, готовый пойти на большой риск. Хотя мы пока не видели конкретных доказательств планов по действиям в Норвегии, разумно быть осторожным и повысить уровень безопасности», — заявил глава Норвежской разведывательной службы, вице-адмирал Нильс Андреас Стенсоунес.

С начала года в Европе произошла череда событий, которые, по мнению местных властей, связаны с активизацией российской агентуры.

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