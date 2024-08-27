ВСУ пошли вперед в Курской области: россиянам грозит новый «котел» 27.08.2024, 14:24

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Украина взяла под контроль еще несколько населенных пунктов и важную дорогу.

После нескольких дней затишья фронт в Курской области пришел в движение, сообщил близкий к Минобороны РФ Z-канал «Рыбарь».

Впрочем, пока до конца не понятно, есть ли реальное продвижение или это фиксация сложившегося положения дел.

Украинский проект DeepState ранее отметил населенные пункты, которые, по данным «Рыбаря», Россия бросила при отступлении как занятые ВСУ.

Институт изучения войны (ISW) помещал эти населенные пункты как находящиеся в зоне боевых действий. Об этом пишет «Агентство».

«Рыбарь» сообщил о переходе под контроль ВСУ населенных пунктов Бяхово и Викторовка в Кореневском районе. Также, по данным канала, недавно украинские силы стали контролировать расположенные там же Гордеевку и Внезапное.

Канал не уточнил, когда именно населенные пункты перешли под контроль ВСУ. Также канал пишет о боях между расположенными севернее Внезапным и Кульбаками.

Контроль ВСУ над дорогой до Снагости позволит украинским военным усилить давление на Коренево, а также начать наступление на запад от этих сел, пишет «Рыбарь».

При наступлении на Запад ВСУ могут загнать российских военных в ловушку, сформированную рекой и границей, отмечает канал.

До этого в Курской области наблюдалось несколько дней затишья, следует как из сообщений Z-каналов и данных DeepState и ISW.

Последнее серьезное продвижение ВСУ в российском регионе DeepState фиксировал 23 августа: тогда под контроль украинских военных перешли населенные пункты Михайловка и Бондаревка к востоку от Суджи.

Сейчас, по данным проекта, украинские военные контролируют 834,7 кв км Курской области, еще 422,5 кв км находятся в «серой зоне».

Все населенные пункты, которые во вторник упоминает «Рыбарь», находятся на дороге, которая ведет от границы к селу Снагость и дальше к Коренево.

ISW включил эту территорию в зону боевых действий на своей карте еще 17 августа. DeepState отметил Бяхово, Викторовку, Гордеевку и Внезапное как занятые украинскими войсками 20 августа.

Провоенный блогер Кирилл Федоров еще 22 августа сообщал о том, что Бяхово находится под контролем ВСУ.

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