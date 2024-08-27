Ночью в Гомеле прогремели взрывы

Ночью в Гомеле прогремели взрывы6
- 27.08.2024, 15:40
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И это были точно не салюты.
Жители Гомеля около 2 часов ночи 27 августа проснулись от взрывов. Как пишет «Флагшток» со ссылкой на местных, это были «точно не салюты и не петарды».
Звук взрыва был зафиксирован на юге Гомеля (в Новобелицком и Советском районах) примерно в 2 часа ночи.
«Бахнуло знатно», «После баха, по стеклам через 30 секунд ударная волна пошла», «Думала, мне приснилось, но к сожалению, нет», — делились гомельчане в районных чатах.
Что взорвалось — неизвестно. Отметим, этой ночью на территорию Беларуси залетали российские «шахеды».