ВСУ ликвидировали попа-оккупанта

ВСУ ликвидировали попа-оккупанта6
- 27.08.2024, 16:14
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Он воевал против украинцев с оружием в руках.
На фронте ликвидирован российский священник, который подписал контракт с Минобороны РФ и в составе оккупационной армии воевал против Украины.
Об этом рассказал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан в своем аккаунте в Telegram.
«Поп МП (секта) из Омской губернии Алексей Кихтенко снял рясу, подписал контакт и пошел убивать украинцев. Но не успел, так как был успешно демобилизирован и отправлен в расположение своей деревни», — написал военный.
Защитник Украины также обнародовал два фото. На одном снимке священник запечатлен в церковном облачении, в окружении группы людей, возможно, это его супруга и дети. На другом - россиянин уже в военной форме, в его руках - оружие, а на заднем плане - руины, в которые превратилось после российских обстрелов здание, вероятно, жилое. На лице мужчины, который позирует на фоне развалин, - довольная улыбка.