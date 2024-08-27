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Лукашенко провел кадровые назначения в армии

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  • 27.08.2024, 19:48
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Лукашенко провел кадровые назначения в армии

Ротация затронула Западное оперативное командование и главную учебку страны.

Александр Лукашенко подписал указы, в соответствии с которыми в белорусской армии произведены кадровые назначения, сообщили в пресс-службе узурпатора.

Генерал-майор Владимир Белый стал начальником главного управления боевой подготовки армии. Ранее он командовал Западным оперативным командованием.

Теперь на его должность придет генерал-майор Вадим Суров. Прежде он руководил 720-м гвардейским объединенным учебным центром, который более известен, как «учебка» в Печах.

Начальником главной учебки белорусской армии согласно указу диктатора стал полковник Александр Агейчик.

Владимиру Белому 47 лет. Офицерскую службу проходил в 120-й, 19-й и 103-й бригадах. Занимал должности первого заместителя командующего силами специальных операций, начальника факультета Генштаба Вооруженных сил – замначальника Военной академии Беларуси. В 2023 году был назначен на должность командующего Западным оперативным командованием.

Вадим Суров офицерскую службу начинал с должности командира взвода, в июле 2024 года он получил генеральские погоны. Начальником «учебки» в Печах был назначен в августе 2022 года.

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