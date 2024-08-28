Чистый убыток белорусских компаний удвоился за полгода 28.08.2024, 10:36

Антирекорд поставили предприятия с видом деятельности «Творчество, спорт, развлечения и отдых».

По итогам первого полугодия у белорусских предприятий прибыль от реализации оказалась всего на 0,2% меньше, чем годом ранее в текущих ценах, а чистая прибыль выросла на 2,9%, почти до 9,5 млрд рублей. Об этом сообщает Office Life со ссылкой на данные Белстата.

Однако в отраслях финансовые результаты изменились по-разному. Так, в сельском хозяйстве прибыль от реализации упала почти на 22%, а чистая прибыль — на 4,2%, в промышленности — на 3,5 и 4,5%. В то же время в строительстве, наоборот, прибыль от реализации выросла на 39%, а чистая прибыль — на 64,5%. На транспорте и в секторах Horeca прибыль от реализации выросла на 33 и 60%, а чистые убытки сменились чистой прибылью.

У предприятий отрасли «Информация и связь» прибыль от реализации выросла на 8,7%, а у торговых компаний — на 42,3%, но чистая прибыль у первых снизилась на 6,6%, а у вторых, наоборот, выросла почти на 16%.

В целом убыточных компаний, по данным статистики, стало на 1,7% меньше, чем года назад, но сумма их чистого убытка выросла на 55%, почти до 2,8 млрд рублей. Например, доля убыточных предприятий в промышленности сократилась с 15,7 до 14,8%, но сумма их чистого убытка выросла вдвое — с 923,4 млн до 1,89 млрд рублей.

А в секторе «Информация и связь» доля убыточных организаций выросла с 11,4 до 16,5%, а сумма их убытка — с 30,7 млн до 54,5 млн рублей, то есть на 77%. Зато в торговле доля убыточных снизилась почти на четверть — с 24,3 до 18,8%, а сумма чистого убытка уменьшилась на 35%, до 164,3 млн рублей.

Антирекорд поставили предприятия с видом деятельности «Творчество, спорт, развлечения и отдых»: у них убыток вырос в 10,5 раза, с 9,4 млн до 99 млн рублей.

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