«Китайские товарищи призывают Лукашенко освободить политзаключенных и наладить отношения с Польшей» 4 28.08.2024, 12:20

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Дмитрий Бондаренко

Фото: charter97.org

Для освобождения узников совести не нужно изобретать велосипед.

Как освободить белорусских политзаключенных? Об этом журналист «Радыё Рацыя» поговорил с координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывшим узником совести Дмитрием Бондаренко.

— Дмитрий, проблема освобождения политзаключенных — это проблема номер один для белорусского общества. Но вопрос этот, как оказалось, тяжело решаемый. Вы согласны со мной?

— Безусловно. Потому что сейчас мир волнует не только вопрос освобождения политзаключенных, а в первую очередь, особенно в нашем регионе, война в Украине. И разделить сегодня эти вопросы очень сложно. Тут может быть только некое комплексное решение проблемы.

— В Марокко и Таиланде юбилеи членов королевских семей часто сопровождаются амнистиями, что является частью культурных традиций этих стран. Например, в Марокко в 2019 году в честь двадцатилетия нахождения короля на троне по амнистии было освобождено более четырех тысяч человек. Это символ великодушия монарха. Почему Лукашенко не применяет такую практику? Например, у него было тридцатилетие удержания президентской табуретки. Скоро ему будет 70 лет. Почему не пойти по такому принципу, как это происходит в Марокко и Таиланде? Почему не проявить благодушие?

— Слава Богу, что в Беларуси все-таки не монархия. Но если говорить про Таиланд и Марокко, у этих странах монархия имеет традицию уже в сотни лет (может, в тысячи). И монархи в Марокко и Таиланде — это, как правило, высокообразованные люди, для которых государственные и национальные традиции что-то значат. А Лукашенко — это просто мелкий диктатор, руководитель совхоза, плюс еще патологическая личность. Это психически больной человек, которому очень сложно делать какие-либо шаги по освобождению людей, которых он считает своими личными врагами.

— Обращения спецдокладчика Организации Объединенных Наций по Беларуси Анаис Марин по освобождению политзаключенных, как она говорила, остались без ответа. Что вы скажете об этом?

— Считаю, что сегодняшний спецдокладчик ООН по Беларуси — это очень ответственный, очень трудолюбивый человек, ее работа не была напрасной. Мы знаем, что на полях организации ШОС, куда недавно втянули и режим Лукашенко, произошла встреча белорусского диктатора с руководителем Организации Объединенных Наций Гутерришем, который сам является португальцем. И известно, что во время этой беседы Гутерриш довел до Лукашенко информацию этого доклада спецдокладчика ООН по Беларуси. Хотя белорусские власти отрицали, но это достоверный факт, что эта информация была доведена.

Мы знаем, что на планете Земля демократических стран сегодня меньшинство. Около 250 стран в мире, и демократических из них сегодня меньше, чем не демократических. Есть проблема войн в Африке, есть проблема наркотрафика, проблема нарковойн, нарушения прав женщин во всем мире. И Беларусь на этом фоне является только одной из многочисленных стран, где массово нарушаются права человека. Но с другой стороны, сегодня о том, что в Беларуси диктатура, есть политзаключенные, знают все международные структуры, в том числе — и Организация Объединенных Наций. И этот вопрос все равно находится под контролем. Я думаю, что он будет решен.

— Думаю, что Светлана Тихановская также говорит про освобождение политзаключенных там, где бывает. Несомненно, потому что у нее у самой беда: муж сидит на жестком режиме. Но результатов пока нет. Почему?

— Потому что есть определенная самоуверенность и нежелание пользоваться тем опытом, который уже был у других людей, которые сами были политзаключенными, которые боролись за освобождение политзаключенных.

Не сразу Тихановская стала выступать за санкции, к сожалению, но сегодня мы наблюдаем такую ситуацию, что сама Тихановская будто бы говорит правильные вещи, но представители разных ее структур, аффилированных с офисом Тихановской организаций, выступают за отмену санкций и за невведение санкций за нарушения прав человека в Беларуси. Например, советник Тихановской Милинкевич, который является профессиональным отбеливателем режима уже десятки лет. Например, Горбунова, которая в офисе Тихановской отвечает за политзаключенных. Например, Татьяна Хомич, сестра Марии Колесниковой, которая очень много поездок осуществляет и все время выступает против санкций.

Для демократических стран введение экономических санкций — это всегда удар по своим бизнесменам, в определенной степени — по своим экономическим интересам. Если Тихановская говорит, что надо вводить санкции, а люди, которые стоят рядом с ней, говорят, что санкции вводить не надо — они не введены. Лукашенко сегодня не может торговать освобождением политзаключенных, потому что санкции против его режима введены за участие в украинской войне в качестве соагрессора, за миграционный кризис и за авиатерроризм. А санкции за аресты политзаключенных и массовые репрессии носят символический характер. Они касаются нескольких десятков людей из его режима.

— Позняк все время критикует санкции, критикует демократическое сообщество, ту же Тихановскую за то, что она требует санкции. И тот же Латушко требует усиления санкций. А вы говорите, что плохо, что Горбунова и сестра Марии Колесниковой за то, чтобы санкции не были введены. Как можно расценить такое?

— Зенон Станиславович не сидел ни одного дня в тюрьме, он никогда не интересовался, как освобождали политзаключенных. Политзаключенных в Беларуси всегда освобождали после введения сильных экономических санкций. Так было в моем случае и Андрея Санникова в 2012 году, когда Лукашенко не получил 3 миллиарда кредита и выехали все европейские послы из Минска, а новый пакет санкций угрожал режиму.

Так было в 2007-2008 годах, когда сегодняшний руководитель администрации Лукашенко (на тот момент заместитель руководителя администрации Лукашенко) Наталья Петкевич приехала в Америку и не смогла воспользоваться своей платежной картой, потому что она была заблокирована. Петкевич лично была заинтересована в том, чтобы Соединенные Штаты Америки отменили санкции.

Тогда были введены санкции против «Белнефтехима» и красивая комбинация с продажей венесуэльской нефти, которую добывали белорусские фирмы, провалилась. Сегодня Зенон Станиславович выступает против санкций, которые введены за войну. Они введены для того, чтобы ослабить военный и экономический потенциал белорусской диктатуры и российского режима, потому что через Беларусь обходились военные санкции против режима Путина.

— Сейчас Зенон Станиславович предложил пригласить на Запад представителей Минска и поговорить конкретно об освобождении политзаключенных в обмен на санкции. И в то же время он против санкций. Если бы не было санкций, которые демократическое общество все время требует, их усиления, то нечего было бы предлагать.

— Зенон Станиславович сегодня не является игроком в международной политики. Безусловно, он хотел бы, чтобы освободили политзаключенных, как и большинство людей.

Но я думаю, за этим ничего не произойдет. Еще раз повторю: ситуация такая, что за нарушение прав человека в Беларуси, за массовые аресты врагов Лукашенко, как он сам считает, санкции против режима не введены.

Сейчас Лукашенко реагирует на угрозы руководства Польши полностью закрыть пограничные переходы с режимом Лукашенко, если не будут освобождены политзаключенные польского происхождения или гражданства, если не будет остановлен миграционный кризис, инспирированный режимом Лукашенко, если не будет выдан убийца польского солдата. Вот это требования со стороны Польши. Похожие требования и у стран Балтии.

Насколько мне известно, сейчас идут переговоры с режимом Лукашенко в разных форматах, где обсуждается вопрос белорусских политзаключенных, но в комплексе других проблем. И тут есть еще один игрок в этой ситуации — Китай. Мы видим сейчас бесконечные визиты достаточно высоких китайских руководителей в Беларусь, и их цель — как раз не допустить остановки транзита из Китая в Европу через Беларусь. Призывают китайские товарищи Лукашенко освободить белорусских политзаключенных, наладить отношения с Польшей, чтобы не зацепить экономические интересы Китая в сегодняшней ситуации.

— Небольшие шаги по освобождению политзаключенных Лукашенко сделал. Например, уже в августе 30 политзаключенных освобождены. Это уже вторая волна освобождения политзаключенных по его указу. Можно ли это расценивать как широкий жест Лукашенко в сторону оппозиции?

— Безусловно нет, потому что за все лето освобождено 30 человек. Мы знаем, многие из них были освобождены буквально за пару месяцев до окончания своих сроков. Безусловно, для семей этих людей — это очень хорошая новость. Но за то же время больше чем 100 человек уже получили сроки по новым уголовным статьям. Мы знаем, что сегодня значительно ухудшается ситуация людей, которые отбывают наказание на домашней химии и которых переводят в колонии в значительно худшие условия.

Это уже не первая волна так называемых либерализаций, освобождения политзаключенных. Всегда, когда начинались процессы либерализации, останавливались репрессии. Сейчас мы не наблюдаем этого, набираются новые заложники. И поэтому западные политики, например — Радослав Сикорски, министр иностранных дел Польши, они хорошо знают Лукашенко, они не позволят провести себя на мякине, как говорится.

И Польша сегодня занимает принципиальную позицию не только по освобождению поляков в Беларуси. Например, Сикорскому задали вопрос, когда будет освобожден Анджей Почобут. Он сказал, что освобождение белорусских политзаключенных, в том числе — Почобута, обсуждается в другом формате с режимом Лукашенко. И это значит, что вопрос рассматривается более широко, и я знаю, что обсуждается комплекс вопросов, в том числе — связанных с действиями Лукашенко на украинском фронте.

— Мне интересно и ваше мнение, как можно освободить наших политзаключенных. И не сотню, и не две сотни, а всех людей, которых посадили.

— Тут не надо изобретать велосипед. Должны быть конкретные, очень болезненные для режима меры. Это остановка транзита через белорусскую территорию, блокировка этого транзита до того момента, пока не будут освобождены политзаключенные.

Мы знаем, что не действуют санкции против азотных удобрений. И есть еще много таких болезненных экономических шагов для Лукашенко, но главное — это остановка транзита. И это возможно. Этим угрожает сегодня руководство Польши в отношении к Лукашенко. Если эта принципиальность останется, то я уверен, что белорусские политзаключенные будут освобождены в очень быстрый срок.

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