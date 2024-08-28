ВСУ нанесли тройной удар по нефтебазе Кировской области РФ
- 28.08.2024, 13:17
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Полет БПЛА попал на видео.
28 августа Вооруженные силы Украины нанесли серию ударов по нефтебазе в Котельниче Кировской области.
По данным росСМИ, целью украинской авиации впервые стал склад нефтепродуктов комбината «Вятка», пишет dialog.ua.
Губернатор Кировской области Александр Соколов подтвердил атаку, заявив, что ВСУ применили три БПЛА.
Последний беспилотник засняли на видео. Один из беспилотников якобы попал в резервуар, а другой - в пустую цистерну. Стоит отметить, что дроны для нанесения ударов пролетели более 1177 км.