Появилось видео разговора бойцов ВСУ с россиянами в Курской области
- 28.08.2024, 14:19
Россияне просят украинцев «дать газ и воду».
В российском селе Заолешенка (Суджанский район Курской области РФ) бойцы ВСУ пообщались с местными жительницами.
За несколько минут разговора им удалось развенчать миф о «бандеровцах», выслушать просьбы жительниц дать газ и воду и услышать историю о том, как ранее в этом же селе украинские военные помогли найти местного лежачего пенсионера, о котором забыли свои же. А еще — рассказы об отсутствии какой-либо эвакуации гражданских местными властями.
Смотрите эксклюзивное видео, которое передали источники в ВСУ в распоряжение New Voice.