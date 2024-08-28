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Появилось видео разговора бойцов ВСУ с россиянами в Курской области

  • 28.08.2024, 14:19
Появилось видео разговора бойцов ВСУ с россиянами в Курской области

Россияне просят украинцев «дать газ и воду».

В российском селе Заолешенка (Суджанский район Курской области РФ) бойцы ВСУ пообщались с местными жительницами.

За несколько минут разговора им удалось развенчать миф о «бандеровцах», выслушать просьбы жительниц дать газ и воду и услышать историю о том, как ранее в этом же селе украинские военные помогли найти местного лежачего пенсионера, о котором забыли свои же. А еще — рассказы об отсутствии какой-либо эвакуации гражданских местными властями.

Смотрите эксклюзивное видео, которое передали источники в ВСУ в распоряжение New Voice.

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