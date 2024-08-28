Появилось видео разговора бойцов ВСУ с россиянами в Курской области 28.08.2024, 14:19

Россияне просят украинцев «дать газ и воду».

В российском селе Заолешенка (Суджанский район Курской области РФ) бойцы ВСУ пообщались с местными жительницами.

За несколько минут разговора им удалось развенчать миф о «бандеровцах», выслушать просьбы жительниц дать газ и воду и услышать историю о том, как ранее в этом же селе украинские военные помогли найти местного лежачего пенсионера, о котором забыли свои же. А еще — рассказы об отсутствии какой-либо эвакуации гражданских местными властями.

Смотрите эксклюзивное видео, которое передали источники в ВСУ в распоряжение New Voice.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com