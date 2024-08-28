Трамп прокомментировал операцию ВСУ в Курской области 31 28.08.2024, 14:33

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Экс-президенту США она не нравится.

Бывший президент США и кандидат на пост американского лидера от Республиканской партии Дональд Трамп отреагировал на наступательную операцию украинцев на территории Курской области РФ.

Наступательные действия украинской стороны американский политик прокомментировал в Детройте, выступая перед членами Ассоциации национальной гвардии Штатов, пишет Independent. По словам республиканца, действия украинских сил в России могут спровоцировать Третью мировую.

«Посмотрите, что происходит в Украине. Они хлынули в Россию. Будет Третья мировая война», — утверждал кандидат в президенты США.

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