Forbes: Против Дурова подали еще один иск

Forbes: Против Дурова подали еще один иск6
- 28.08.2024, 15:29
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Не связанный с Telegram.
Стало известно о еще одной проблеме у арестованного во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
Как сообщает Forbes, Ирина Болгар, которая живет в Швейцарии и называет себя матерью троих детей миллиардера, подала иск с обвинениями в насилии над одним из них.
Ранее считалось, что у Дурова только два ребенка. Многодетная мать утверждает, что миллиардер пять раз в течение 2021-2022 годов жестоко обращался со своим сыном.
Иск появился после того, как Дуров несколько месяцев не платил Болгар алименты в размере €150 000. В иске отмечается, что у его сына были зафиксированы физические и психологические травмы. Якобы женщина предоставила суду медицинские документы, подтверждающие это.
Также к делу приобщена переписка Болгар со своим бывшим гражданским мужем. Кроме того, она обратилась в Forbes с просьбой изменить количество детей Дурова на пять в рейтинге миллиардеров, прислав в редакцию копии документов, подтверждающих отцовство. Позже издание сообщило, что они подлинные.
Представители основателя Telegram пока воздерживаются от комментариев по этому делу.