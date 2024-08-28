NASA объявило победителей конкурса еды для космических путешественников 28.08.2024, 15:37

Команда, занявшая первое место, забрала приз в размере 750 тысяч долларов.

NASA объявило о проведении конкурса Deep Space Food Challenge в 2021 году. В нем приняли участие 300 команд из 32 стран мира. Финалисты были выбраны в течение первых двух этапов конкурса, а финальный, третий этап, начался в сентябре прошлого года. И вот стали известны его победители. Цель конкурса состояла в создании технологий для производства продуктов питания, которые смогут помочь астронавтам в будущем установить долгосрочное присутствие на других мирах, пишет Space.

В третьем этапе конкурса Deep Space Food Challenge приняли участие 4 команды, которые получили по 50 000 долларов. В ходе этого этапа команды должны были построить полномасштабную модель своей системы производства продуктов питания и продемонстрировать, как она работает.

Тестирование и демонстрация новых технологий проходила в Университете штата Огайо. В течение нескольких месяцев участники конкурса должны были протестировать вкусовые качества еды, безопасность производства и объемы сбора урожая.

Главный приз в размере 750 000 долларов забрала команда Interstellar Lab из штата Флорида. Барбара Белвизи и ее команда создали небольшой бизнес, который использует комбинацию искусственного интеллекта, передового оборудования и бионауки для создания ингредиентов на растительной основе, которые можно использовать как в космосе, так и на Земле. Благодаря своей системе выращивания производство продуктов питания, в частности овощей, является самодостаточным.

Команда Nolux, состоящая из ученых из Калифорнийского университета в Риверсайде, заняла второе место и получила 250 000 долларов за разработку искусственной фотосинтезирующей системы, которая может производить растительные и грибковые продукты питания при отсутствии биологического фотосинтеза.

Также второе место и приз в виде 250 000 долларов забрал Джим Сирс, создатель устройства Standing for Safe Appliance, Tidy, Efficient & Delicious (SATED). Сирс смог создать различные виды модифицируемой еды, включая персиковый коблер и пиццу. Каждый продукт включает в себя комбинацию выращенных на месте ингредиентов и ингредиентов с длительным сроком хранения.

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