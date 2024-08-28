Разведка США: Украина намерена сохранить захваченные территории в Курской области 28.08.2024, 18:32

ВСУ строят оборонительные линии.

Вооруженные силы Украины намерены сохранить контроль над территориями, которые им удалось захватить в Курской области России. Как сообщает Reuters, об этом в среду сообщил замглавы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн на саммите по вопросам разведки и национальной безопасности.

Хотя официально Киев заверял, что не планирует «аннексировать» приграничные районы, которые армия захватила в ходе стремительного блицкрига в начале августа, на деле ВСУ строят оборонительные линии. Это означает, что они планируют «удерживать эту территорию на некоторый период времени», заявил Коэн.

По оценкам американской разведки, захваченная ВСУ территория составляет около 300 квадратных миль, или примерно 800 квадратных км. 27 августа главком ВСУ заявлял, что под контролем его сил находится 1294 кв км и примерно 100 населенных пунктов.

По словам замглавы ЦРУ, диктатор РФ Владимир Путин «обязательно» начнет контрнаступление в Курской области, чтобы попытаться вернуть утраченные земли. В противном случае Путину придется «иметь дело с негативными последствиями в российском обществе», подчеркнул Коэн.

Впрочем, любая операция в Курской области «будет трудным боем» для российской армии, добавил он.

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