В Белгородской области РФ начали эвакуацию населения 2 29.08.2024, 7:34

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Россиянам запрещают въезжать в села.

В Белгородской области РФ начали эвакуацию населения и запрещают россиянам въезжать в некоторые населенные пункты региона. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает focus.ua.

«В связи с напряженной оперативной обстановкой приняли решение об отселении жителей сел Пороз и Дроновка Грайворонского округа, села Старый Хутор и хутора Павловка Валуйского городского округа. Закрыли въезд в село Вязовое Красноярузского района», — написал Гладков.

Он уточнил, что на въезде в Вязове устанавливают блокпосты, поэтому попасть в этот населенный пункт можно будет только с разрешения администрации.

«К сожалению, обстановка, повторюсь еще раз, остается напряженной: много раненых, есть погибшие. Мы обязаны принимать меры для защиты населения», — отметил Гладков.

Губернатор Белгородщины также сообщил, что жителям, которые прописаны в этих населенных пунктах, выплатят по 165 тысяч рублей.

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