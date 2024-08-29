СМИ: Дурова «сдала» его девушка

СМИ: Дурова «сдала» его девушка4
- 29.08.2024, 9:08
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Опубликовав геолокацию в Instagram.
Основателя Telegram Павла Дурова арестовала полиция в парижском аэропорту Ле Бурже в субботу вечером после прилета из Азербайджана. Это могло произойти из-за его девушки, которая «спалила» геолокацию и планы по прилету во Францию.
Как пишет Daily Mail, Дурова арестовали, как только он вышел из своего частного самолета. Его обвинили в том, что он не модерировал незаконный контент и не сотрудничал с правоохранительными органами в расследовании торговли наркотиками, детской порнографии и мошенничества.
Впрочем, поговаривают, что на борту была девушка - россиянка Юлия Вавилова, которую называют возлюбленной Дурова. 24-летняя русская блондинка живет в Дубае, и она сопровождала его в бурном туре по бывшим советским республикам, включая Казахстан и Кыргызстан, а также Азербайджан.
Девушка публиковала все геолокации в Instagram и фактически предупредила французские власти о прилете Дурова в Париж. Полицейским осталось только ждать, когда он приземлится.
«Это заставило сторонников теории заговора предположить, что Вавилова является агентом Моссада, который выполняет миссию «медовой ловушки», чтобы доставить его (Дурова - ред.) в руки западных спецслужб», - пишет издание.
В конце концов, получение доступа правоохранителей к Telegram позволит им получить информацию, которая может оказаться бесценной для отслеживания преступников от террористов до мелких грабителей.
Личная жизнь Павла Дурова
Личная жизнь Дурова стала предметом интенсивного интереса с тех пор, как он недавно заявил в своем личном Telegram-канале, что с 2010 года он стал отцом более 100 детей через донорство спермы в 12 странах.
Он также считается отцом еще пяти детей, зачатых естественным путем: дочери и сына от бывшей партнерши Дарьи Бондаренко, которая сейчас живет в Барселоне, а также дочери и двух сыновей от 44-летней Ирины Болгар, россиянки, которая живет в Швейцарии.
Говорят, что Дуров, не употребляет алкоголь, является вегетерианцем, не употребляет рекреационных наркотиков, фаст-фуда и даже кофеина, также участвует в шестидневном голодании только на воде, чтобы улучшить свои творческие способности. Он собрал немалое количество поклонников в Интернете, опубликовав свои фотографии с обнаженным торсом, демонстрируя скульптурное телосложение.
Его аскетический образ жизни сочетается с самопровозглашенным отвращением к накоплению личного имущества.
«В свои дни в России я посетил очень богатых ребят. Я посетил большие корабли, частные самолеты, дома, и я точно знаю, что не хочу этого для себя» - сказал он в 2014 году.
Дуров живет в гигантской вилле площадью 4500 квадратных метра в Дубае, но он не является ее владельцем, зато арендует за 1 миллион долларов в год.
Если Дурова признают виновным в 12 пунктах против него, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.