СМИ: Дурова «сдала» его девушка 4 29.08.2024, 9:08

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Опубликовав геолокацию в Instagram.

Основателя Telegram Павла Дурова арестовала полиция в парижском аэропорту Ле Бурже в субботу вечером после прилета из Азербайджана. Это могло произойти из-за его девушки, которая «спалила» геолокацию и планы по прилету во Францию.

Как пишет Daily Mail, Дурова арестовали, как только он вышел из своего частного самолета. Его обвинили в том, что он не модерировал незаконный контент и не сотрудничал с правоохранительными органами в расследовании торговли наркотиками, детской порнографии и мошенничества.

Впрочем, поговаривают, что на борту была девушка - россиянка Юлия Вавилова, которую называют возлюбленной Дурова. 24-летняя русская блондинка живет в Дубае, и она сопровождала его в бурном туре по бывшим советским республикам, включая Казахстан и Кыргызстан, а также Азербайджан.

Девушка публиковала все геолокации в Instagram и фактически предупредила французские власти о прилете Дурова в Париж. Полицейским осталось только ждать, когда он приземлится.

«Это заставило сторонников теории заговора предположить, что Вавилова является агентом Моссада, который выполняет миссию «медовой ловушки», чтобы доставить его (Дурова - ред.) в руки западных спецслужб», - пишет издание.

В конце концов, получение доступа правоохранителей к Telegram позволит им получить информацию, которая может оказаться бесценной для отслеживания преступников от террористов до мелких грабителей.

Личная жизнь Павла Дурова

Личная жизнь Дурова стала предметом интенсивного интереса с тех пор, как он недавно заявил в своем личном Telegram-канале, что с 2010 года он стал отцом более 100 детей через донорство спермы в 12 странах.

Он также считается отцом еще пяти детей, зачатых естественным путем: дочери и сына от бывшей партнерши Дарьи Бондаренко, которая сейчас живет в Барселоне, а также дочери и двух сыновей от 44-летней Ирины Болгар, россиянки, которая живет в Швейцарии.

Говорят, что Дуров, не употребляет алкоголь, является вегетерианцем, не употребляет рекреационных наркотиков, фаст-фуда и даже кофеина, также участвует в шестидневном голодании только на воде, чтобы улучшить свои творческие способности. Он собрал немалое количество поклонников в Интернете, опубликовав свои фотографии с обнаженным торсом, демонстрируя скульптурное телосложение.

Его аскетический образ жизни сочетается с самопровозглашенным отвращением к накоплению личного имущества.

«В свои дни в России я посетил очень богатых ребят. Я посетил большие корабли, частные самолеты, дома, и я точно знаю, что не хочу этого для себя» - сказал он в 2014 году.

Дуров живет в гигантской вилле площадью 4500 квадратных метра в Дубае, но он не является ее владельцем, зато арендует за 1 миллион долларов в год.

Если Дурова признают виновным в 12 пунктах против него, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

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