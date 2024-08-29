СМИ: В Беларуси впервые сбили российский беспилотник

СМИ: В Беларуси впервые сбили российский беспилотник10
- 29.08.2024, 10:23
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В последнее время они стали чаще залетать в страну.
В ночь на четверг, 29 августа, в Беларуси впервые применили авиацию для сбития российского ударного БПЛА типа «Шахед», которые ночью снова массово атаковали Украину, сообщает zn.ua со ссылкой на Telegram-канал «Белорусский Гаюн».
По информации ресурса, сегодня ночью один из «Шахедов» снова залетел на территорию Беларуси, пересек границу в Ельском районе. Это произошло примерно в 03:30.
«После захода «Шахеда» в воздушное пространство Беларуси истребитель ВВС РБ около 20 минут гонялся за нарушителем, а примерно в 03:55 в Ельском районе Гомельской области слышали не менее двух взрывов и наблюдали яркую вспышку в небе», - отмечается в сообщении.
Мониторинговая группа отмечает, что это, вероятно, первый зафиксированный случай, когда белорусский истребитель попытался уничтожить реальную военную цель в небе, и ею был российский дрон-камикадзе.
Отметим, что российские дроны в последнее время часто залетают в воздушное пространство Беларуси. Так, во время воздушной атаки на Украину в ночь на 27 августа в Беларусь залетело по меньшей мере шесть шахедов, движение которых целую ночь мониторила российская авиация.