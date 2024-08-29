СМИ: В Беларуси впервые сбили российский беспилотник 10 29.08.2024, 10:23

6,052

В последнее время они стали чаще залетать в страну.

В ночь на четверг, 29 августа, в Беларуси впервые применили авиацию для сбития российского ударного БПЛА типа «Шахед», которые ночью снова массово атаковали Украину, сообщает zn.ua со ссылкой на Telegram-канал «Белорусский Гаюн».

По информации ресурса, сегодня ночью один из «Шахедов» снова залетел на территорию Беларуси, пересек границу в Ельском районе. Это произошло примерно в 03:30.

«После захода «Шахеда» в воздушное пространство Беларуси истребитель ВВС РБ около 20 минут гонялся за нарушителем, а примерно в 03:55 в Ельском районе Гомельской области слышали не менее двух взрывов и наблюдали яркую вспышку в небе», - отмечается в сообщении.

Мониторинговая группа отмечает, что это, вероятно, первый зафиксированный случай, когда белорусский истребитель попытался уничтожить реальную военную цель в небе, и ею был российский дрон-камикадзе.

Отметим, что российские дроны в последнее время часто залетают в воздушное пространство Беларуси. Так, во время воздушной атаки на Украину в ночь на 27 августа в Беларусь залетело по меньшей мере шесть шахедов, движение которых целую ночь мониторила российская авиация.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com