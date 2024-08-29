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Экс-замглавы МИД РФ заявил о позоре российской армии

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  • 29.08.2024, 15:39
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Экс-замглавы МИД РФ заявил о позоре российской армии
Андрей Федоров

Пропагандисты попытались его заткнуть.

Бывший заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Федоров назвал действия российской армии в Курской области и ход боевых действий против Украины в целом настоящим «позором», заметил сайт New Voice.

Об этом он заявил в прямом эфире одного из федеральных каналов, спровоцировав настоящую истерику у кремлевских пропагандистов, сразу же попытавшихся его заткнуть.

— Давайте не забывать о том, что уже 21 день украинские войска находятся на территории Курской области, — напомнил Федоров.

— Ой, вы считаете?, — поинтересовался с насмешкой один из ведущих.

— Я считаю, потому что это позор, — подчеркнул гость студии, вызвав явное раздражение присутствовавших.

— Нет. Вы считаете, я помню, и сколько у нас длится «СВО» (война против Украины). Вы у нас штатный счетовод, — не сдержался пропагандист, переходя на личности, однако его оппонент продолжил гнуть свою линию.

— Я еще раз напомню, что через 84 дня будет 1000 дней войны. Это тоже позор… Мой отец воевал, и ему было бы стыдно за то, что сейчас происходит, как работает наша армия. Мы опять, в очередной раз живем иллюзиями в отношении Украины, что там все «разваливается» и так далее. Извините, вот этот дрон, Паляница, реактивный, который входит в серию уже, имеет дальность 560 километров, — осадил его Федоров.

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