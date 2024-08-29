Путин собрался в Монголию
- 29.08.2024, 18:59
Визит на «историческую родину» состоится 3 сентября.
Диктатор России Владимир Путин в начале следующей недели, 3 сентября, приедет с официальным визитом в Монголию, сообщила пресс-служба Кремля.
Там напомнили, что российского правителя пригласил президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух. Путин примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия совместной победы советских и монгольских военных над японскими на реке Халхин-Гол.
Ожидается, что Путин также встретится с председателем Великого государственного Хурала (парламента) Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.
Напомним, Великое Монгольское государство Чингисхана властвовало в России 240 лет.