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Путин собрался в Монголию

  • 29.08.2024, 18:59
Путин собрался в Монголию

Визит на «историческую родину» состоится 3 сентября.

Диктатор России Владимир Путин в начале следующей недели, 3 сентября, приедет с официальным визитом в Монголию, сообщила пресс-служба Кремля.

Там напомнили, что российского правителя пригласил президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух. Путин примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия совместной победы советских и монгольских военных над японскими на реке Халхин-Гол.

Ожидается, что Путин также встретится с председателем Великого государственного Хурала (парламента) Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

Напомним, Великое Монгольское государство Чингисхана властвовало в России 240 лет.

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