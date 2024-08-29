СМИ узнали, с кем Дуров попросил связаться после задержания 9 29.08.2024, 19:14

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Неизвестно, удалось ли им поговорить.

Основатель Telegram Павел Дуров после задержания 24 августа попросил проинформировать о случившемся французского миллиардера Ксавье Ниля, пишет издание Orange со ссылкой на источники. Эту информацию подтверждает BFMTV.

По оценке Forbes, состояние Ксавье Ниля достигает $10,5 млрд. Ниль — владелец крупной сети активов, ему принадлежат телекоммуникационный гигант Iliad, материнская компания Free, одного из крупнейших французских провайдеров интернет-услуг, компании Monaco Telecom и Orange Switzerland, а также доля в британской телекоммуникационной компании Vodafone. Кроме того Ниль — совладелец одной из наиболее известных французских изданий, газеты LeMonde. Orange называет Ниля человеком, близким к президенту Эммаюэлю Макрону.

Как отмечает Orange, после задержания обвиняемый может обратиться за помощью к своему адвокату, попросить врача или, в частности, уведомить о задержании доверенному лицу. В качестве такого доверенного лица Дуров выбрал Ниля. По информации BFMTV, бизнесмену был адресован первый звонок, который сделал основатель Telegram после задержания, но неизвестно, удалось ли им поговорить. Окружение Ниля информацию не прокомментировало.

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