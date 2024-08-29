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Нацбанк Беларуси запустил печатный станок

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  • 29.08.2024, 20:42
  • 3,438
Нацбанк Беларуси запустил печатный станок

Денег в луканомике за год стало почти на треть больше.

В июне 2024 г. средняя рублевая денежная масса составила Br45,6 млрд, увеличившись по сравнению с июнем прошлого года на Br10,3 млрд, или на 29,1%.

Это следует из информации, представленной Нацбанком в свежем аналитическом обозрении «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь».

«Средняя рублевая денежная масса за январь–июнь 2024 года составила Br43,1 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2023-го на 31,3%», – сообщили в Национальном банке.

Чуть менее масштабно росла средняя широкая денежная масса (ШДМ), которая в первом полугодии 2024-го сложилась в объеме Br76,7 млрд, увеличившись относительно января–июня 2023 года на 22,3%.

В июне средняя ШДМ составила Br79,5 млрд, и выросла за год на 21,2%.

Валюты стало меньше

«Валютная составляющая средней ШДМ в июне 2024 г. составила $10,6 млрд, ее доля в структуре средней ШДМ – 42,6%, по сравнению с июнем 2023-го она снизилась на 3,5%», – сказано в аналитическом обозрении.

Валюты в экономике стало меньше в том числе потому, что с начала года населением на чистой основе было продано $540,8 млн.

За июнь 2024-го на чистой основе физлица продали Br76,6 млн.

Банками-резиденты, Банк развития Республики Беларусь и небанковские кредитно-финансовые организации также покупали валюту, но в гораздо меньшем объеме (за июнь $2,2 млн, за полгода – Br83,4 млн. долларов США).

Нерезиденты в июне 2024-го на чистой основе продали иностранной валюты на $113,6 млн, а с начала года – на $624,8 млн.

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