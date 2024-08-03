В СИЗО Биробиджана из-за голодовки умер российский музыкант
- 3.08.2024, 11:24
Антивоенный активист держал сухую голодовку.
В СИЗО российского Биробиджана умер пианист Павел Кушнир, который держал сухую голодовку. Его хотели судить по статье о «призывах к терроризму» из-за роликов на ютуб-канале с пятью подписчиками.
Антивоенный активист умер еще 27 июля, написало издание «Вот так» со ссылкой на главу фонда «Русь сидящая» Ольгу Романову.
Павла Кушнира в мае 2024 года задержали сотрудники ФСБ, против него возбудили дело по статье о «призывах к терроризму». Поводом для преследования стали видео на ютуб-канале Кушнира «Иноагент Малдер», в которых он «в поэтической форме» критиковал политику российских властей и вторжение в Украину. С 2011 года на канал подписалось пять человек, отмечает «Вот Так».
39-летний Павел Кушнир работал в филармонии, также он издал свою антивоенную книгу, сообщают журналисты.