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В СИЗО Биробиджана из-за голодовки умер российский музыкант

  • 3.08.2024, 11:24
В СИЗО Биробиджана из-за голодовки умер российский музыкант

Антивоенный активист держал сухую голодовку.

В СИЗО российского Биробиджана умер пианист Павел Кушнир, который держал сухую голодовку. Его хотели судить по статье о «призывах к терроризму» из-за роликов на ютуб-канале с пятью подписчиками.

Антивоенный активист умер еще 27 июля, написало издание «Вот так» со ссылкой на главу фонда «Русь сидящая» Ольгу Романову.

Павла Кушнира в мае 2024 года задержали сотрудники ФСБ, против него возбудили дело по статье о «призывах к терроризму». Поводом для преследования стали видео на ютуб-канале Кушнира «Иноагент Малдер», в которых он «в поэтической форме» критиковал политику российских властей и вторжение в Украину. С 2011 года на канал подписалось пять человек, отмечает «Вот Так».

39-летний Павел Кушнир работал в филармонии, также он издал свою антивоенную книгу, сообщают журналисты.

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