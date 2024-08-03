В Индексе преступности Беларусь вошла в тройку худших стран Европы 3.08.2024, 16:50

У стран-соседей показатели лучше.

Беларусь заняла 54 место в Индексе преступности (Crime Index) 2024 года по версии Numbeo с показателем 50,6 баллов. Это ставит нашу страну в число менее безопасных стран Европы, подчеркивает «Зеркало».

Crime Index формируется на основе опросов пользователей сайта за последние 36 месяцев и учитывает восприятие уровня преступности, ощущения безопасности и оценки различных видов преступлений. Страны оценивают по шкале от 0 до 100. Оценка ниже 20 соответствует стране с очень низким уровнем преступности, от 20 до 40 — низким, от 40 до 60 — умеренным, от 60 до 80 — высоким, а выше 80 — очень высоким.

В рейтинге 2024 года Беларусь оказалась на 54 строчке по уровню преступности из 146 стран с показателем преступности 50,6. По ощущению безопасности страна набрала 49,4 балла. Среди государств Европы хуже позиция только у Франции (55,3 баллов). В тройку европейских стран, которые оказались наиболее опасными, вошла также Бельгия (49,7 балла и 57-е место).

За несколько лет положение Беларуси в этом рейтинге заметно ухудшилось. В 2020 году Беларусь была, наоборот, в числе наиболее безопасных в этом плане стран Европы, с индексом преступности 24,99 балла. Однако в 2021 году этот показатель резко возрос до 60,27 баллов. А теперь, как видно, постепенно снижается.

Среди соседних стран Украина набрала 46,8 баллов, Россия — 38,9 баллов, Латвия — 37,3 балла, Литва — 32,5 балла, а Польша — 29,1 балла.

Самыми опасными странами мира в 2024 году стали Венесуэла (80,9 баллов), Папуа-Новая Гвинея (80,1 баллов) и Гаити (78,7 баллов), которая сместила Афганистан с третьего места.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com