В Бурятии ввели режим ЧС 1 3.08.2024, 22:32

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Из-за паводков.

В Бурятии из-за паводков введен режим ЧС республиканского уровня из-за сложной ситуации в нескольких муниципалитетах, заявил глава региона Алексей Цыденов. Его слова опубликованы в телеграм-канале правительства республики.

«Сегодня, сейчас, продолжается подъем воды, продолжается нарастание паводковой ситуации, сейчас идет эвакуация населения, уже подготовлены пункты временного размещения», — рассказал Цыденов.

Несколько мостов смыты, в том числе понтонные. Прорвана Хонхолойская дамба. Со слов Цыденова, там «запас сегодня площадей прилегающих ландшафтных достаточный» — до ближайшего населенного пункта около 6 км, поэтому власти не прогнозируют волнового воздействия воды.

«В Мухоршибири в Хонхолое техника вся сейчас в готовности, ожидают воду. Спасатели на страже, люди на страже, волонтеры, специалисты — все на месте», — написал глава Бурятии.

Как уточняет телекомпания «Аригус», под угрозой затопления из-за прорванной дамбы в пepвyю oчepeдь ceлa Xoнxoлoй, Бoм и фeдepaльнaя тpacca. Если вода пойдет дальше, то может достичь нaceлeнныe пyнкты пo тeчeнию peки Tyгнyйкa.

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