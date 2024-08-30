закрыть
30 августа 2024, пятница, 8:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Беспилотники атаковали аэродром Кировское в Крыму

  • 30.08.2024, 7:38
  • 3,724
Беспилотники атаковали аэродром Кировское в Крыму

Взрывы прогремели и в районе Джанкоя.

Ночью 30 августа во временно оккупированном Крыму прозвучали взрывы. Громко было в районе аэродрома Кировское и в районе Джанкоя.

Со стороны аэродрома крымчане слышали минимум три взрыва. Об этом пишет «Крымский ветер» со ссылкой на сообщения подписчиков.

Первое сообщение о взрывах в Крыму в паблике появилось ближе к 3 часам ночи.

«О трех взрывах в районе аэродрома Кировское и одном взрыве в районе Джанкоя сообщают подписчики», – отмечено в сообщении, опубликованном в 02:57.

Спустя несколько минут «Крымский ветер» уточнил, что всего над Кировским были слышны четыре взрыва: три из них – в районе аэродрома, еще один – над железнодорожной станцией Кировское.

«Утро. Джанкой, Кировское, что видно? Кто знает подробности или снял фото/видео – пишите в наш бот (анонимно)», – призвали авторы канала уже утром.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип
Эта фотография потрясла мир
Эта фотография потрясла мир Александр Роднянский
Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин
Дилемма Лукашенко
Дилемма Лукашенко Владимир Пастухов