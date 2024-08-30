Беспилотники атаковали аэродром Кировское в Крыму 30.08.2024, 7:38

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Взрывы прогремели и в районе Джанкоя.

Ночью 30 августа во временно оккупированном Крыму прозвучали взрывы. Громко было в районе аэродрома Кировское и в районе Джанкоя.

Со стороны аэродрома крымчане слышали минимум три взрыва. Об этом пишет «Крымский ветер» со ссылкой на сообщения подписчиков.

Первое сообщение о взрывах в Крыму в паблике появилось ближе к 3 часам ночи.

«О трех взрывах в районе аэродрома Кировское и одном взрыве в районе Джанкоя сообщают подписчики», – отмечено в сообщении, опубликованном в 02:57.

Спустя несколько минут «Крымский ветер» уточнил, что всего над Кировским были слышны четыре взрыва: три из них – в районе аэродрома, еще один – над железнодорожной станцией Кировское.

«Утро. Джанкой, Кировское, что видно? Кто знает подробности или снял фото/видео – пишите в наш бот (анонимно)», – призвали авторы канала уже утром.

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