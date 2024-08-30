Беспилотники атаковали аэродром Кировское в Крыму
- 30.08.2024, 7:38
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Взрывы прогремели и в районе Джанкоя.
Ночью 30 августа во временно оккупированном Крыму прозвучали взрывы. Громко было в районе аэродрома Кировское и в районе Джанкоя.
Со стороны аэродрома крымчане слышали минимум три взрыва. Об этом пишет «Крымский ветер» со ссылкой на сообщения подписчиков.
Первое сообщение о взрывах в Крыму в паблике появилось ближе к 3 часам ночи.
«О трех взрывах в районе аэродрома Кировское и одном взрыве в районе Джанкоя сообщают подписчики», – отмечено в сообщении, опубликованном в 02:57.
Спустя несколько минут «Крымский ветер» уточнил, что всего над Кировским были слышны четыре взрыва: три из них – в районе аэродрома, еще один – над железнодорожной станцией Кировское.
«Утро. Джанкой, Кировское, что видно? Кто знает подробности или снял фото/видео – пишите в наш бот (анонимно)», – призвали авторы канала уже утром.