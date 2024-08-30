Долетели до Калуги: беспилотники атаковали три региона РФ 30.08.2024, 9:03

6,766

В районе калужского аэропорта взрывы раздавались в течение часа.

В ночь на 30 августа неизвестные беспилотники атаковали 3 региона России и оккупированный Крым. Об этом сообщает «Фокус» со ссылкой Министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов. 11 БпЛА сбиты над территорией Брянской области, 4 — над Калужской областью, 2 БпЛА уничтожены над территорией Республики Крым и 1 — над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша утром сообщил, что на окраине города сбиты четыре беспилотника.

«Сегодня утром на окраине г. Калуга силами ПВО уничтожено 4 БпЛА. На местах уничтожения работают оперативные группы», — написал он.

Российское издание Shot пишет, что предварительно, беспилотники летели в местный аэропорт, а взрывы начались в 4 часа утра в течение часа.

Также беспилотники атаковали Брянскую область. Здесь сбили 11 беспилотников.

«Обнаружено и уничтожено 8 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — проинформировал он.

Позже губернатор добавил, что российская ПВО обнаружила и сбила еще 3 беспилотника.

Между тем, в местных телеграмм-каналах Крыма сообщают, что местные жители слышали 4 взрыва над Кировским: 3 в районе аэродрома и 1 над железнодорожной станцией «Кировское», а также в районе Джанкоя.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com