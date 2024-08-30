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Долетели до Калуги: беспилотники атаковали три региона РФ

  • 30.08.2024, 9:03
  • 6,766
Долетели до Калуги: беспилотники атаковали три региона РФ

В районе калужского аэропорта взрывы раздавались в течение часа.

В ночь на 30 августа неизвестные беспилотники атаковали 3 региона России и оккупированный Крым. Об этом сообщает «Фокус» со ссылкой Министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов. 11 БпЛА сбиты над территорией Брянской области, 4 — над Калужской областью, 2 БпЛА уничтожены над территорией Республики Крым и 1 — над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша утром сообщил, что на окраине города сбиты четыре беспилотника.

«Сегодня утром на окраине г. Калуга силами ПВО уничтожено 4 БпЛА. На местах уничтожения работают оперативные группы», — написал он.

Российское издание Shot пишет, что предварительно, беспилотники летели в местный аэропорт, а взрывы начались в 4 часа утра в течение часа.

Также беспилотники атаковали Брянскую область. Здесь сбили 11 беспилотников.

«Обнаружено и уничтожено 8 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — проинформировал он.

Позже губернатор добавил, что российская ПВО обнаружила и сбила еще 3 беспилотника.

Между тем, в местных телеграмм-каналах Крыма сообщают, что местные жители слышали 4 взрыва над Кировским: 3 в районе аэродрома и 1 над железнодорожной станцией «Кировское», а также в районе Джанкоя.

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