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ВСУ разбили две группы войск РФ, которые пытались десантироваться на Кураховском направлении

  • 30.08.2024, 10:14
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ВСУ разбили две группы войск РФ, которые пытались десантироваться на Кураховском направлении

Украинцы остановили штурм и полностью уничтожили десантную группу.

На Кураховском направлении в Донецкой области ВСУ уничтожили две группы россиян, которые пытались десантироваться и закрепиться в двух посадках. Об этом в комментарии «Эспрессо» рассказал и.о. пресс-офицера 33-й ОМБр Назар Войтенков.

По его словам, на Кураховском направлении россияне передвигаются малыми группами и используют бронетехнику, поскольку участок, который они пытаются преодолеть — это фактически сплошные поля и здесь сложно передвигаться пешком.

«Эти поля дистанционно заминированы или хорошо пристреляны нашими артиллерийскими системами и минометами. Также мы активно применяем FPV-дроны. Вчера на нашем направлении состоялся очередной вражеский штурм. Это была попытка высадить десант в двух посадках, где они планировали закрепиться, вкопаться, ждать поддержки и впоследствии двигаться дальше, но россиянам это не удалось. Мы остановили штурм и полностью уничтожили десантную группу», — рассказал Войтенков.

Он добавил, что хотя россияне здесь пытаются подвозить и высаживать группы из 10-15 человек, но обычно это заканчивается разгромом, потому что Силы обороны отслеживают все передвижения врага благодаря круглосуточному мониторингу поля боя.

«Любые их попытки спрятаться, замаскироваться или занять укрытие мы аннулируем, дезинтегрируем и уничтожаем. Мы не позволяем им скапливаться, поскольку это опасно. Именно поэтому они передвигаются малыми группами, пытаясь накопить силы для дальнейшего продвижения. Однако мы им этого не позволяем», — сказал Игорь Войтенков.

В сводке Генштаба ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки на Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка. Здесь враг 38 раз пытался прорвать украинские оборонительные позиции.

Напомним, что ранее россияне пробовали прорвать оборону 79-й бригады ДШВ ВСУ на Кураховском направлении. Оккупанты потеряли танки, БМП и пехоту во время штурма.

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