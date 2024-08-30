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ВСУ разгромили колонну из 17 единиц техники РФ в Донецкой области

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  • 30.08.2024, 12:53
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ВСУ разгромили колонну из 17 единиц техники РФ в Донецкой области

С оккупантами не церемонились.

На Кураховском направлении в Донецкой области ВСУ отбили один из крупнейших механизированных штурмов за последнее время. Оккупанты двинулись колонной из 17 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе 46 ОАэМБр ДШВ ВСУ.

Отмечается, что на этом участке фронта российские оккупанты ежедневно прибегают к новым штурмам. 29 августа они совершили массированную атаку на позиции 46-й бригады.

«17 единиц разнообразной бронированной техники пытались прорваться сквозь нашу оборону. Из них только четырем, самым умным, удалось вернуться к своим», — говорится в сообщении.

По оккупантам применялся весь спектр средств поражения. В итоге атаки 13 единиц техники РФ было уничтожено на минных заграждениях, огнем артиллерии, ПТРК и FPV-дронами.

«С личным составом также особо не церемонились: часть врагов уничтожена непосредственно на броне, кто спешился и шастал по кустам, тех по индивидуальной программе догоняли и вылавливали БпЛА», — рассказали в бригаде.

Напомним, что также на Кураховском направлении в Донецкой области ВСУ уничтожили две группы россиян, которые пытались десантироваться и закрепиться в двух посадках. Украинские защитники остановили штурм и полностью уничтожили десантную группу.

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