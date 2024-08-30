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Лукашистов напугало стихотворение Янки Купалы

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  • 30.08.2024, 18:08
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Лукашистов напугало стихотворение Янки Купалы

Стихотворение «Хто ты гэткі?» признали «экстремистским материалом».

Стихотворение Янки Купалы «Хто ты гэткі?» внесено в Республиканский список экстремистских материалов, заметили правозащитники «Вясны».

Они обратили внимание, что в январе в список был добавлен ряд композиций. В частности, «экстремистскими» стали видеоклип и текст песни «Не быць скотам» группы «Ляпис Трубецкой». Это и есть стихотворение классика белорусской литературы Янки Купалы «Хто ты гэткі?». Впервые оно было опубликовано 1 февраля 1908 года в газете «Наша Нiва».

Также в «экстремистский список» добавили тексты, видеоклипы и производные произведения песен «Не жадаю», «Лукашенко» и «Уходи».

Все они стали «экстремистскими» по решению Борисовского районного «суда» от 26 января 2024 года.

Ранее «суды» в Беларуси признавали «экстремистским» двухтомник другого классика — Винцента Дунина-Мартинкевича, но потом отменили это решение.

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