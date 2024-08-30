Кремль утверждает, что Путин и Дуров никогда не встречались 10 30.08.2024, 18:26

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Также в Кремле прокомментировали частое посещение основателем Telegram России.

Российский диктатор Владимир Путин и основатель Telegram Павел Дуров никогда не встречались лично, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, никаких переговоров у Дурова с Кремлем не было. А то, что он посещал Россию, — он гражданин России, он свободно передвигается», — сказал пресс-секретарь.

У Москвы не было никаких договоренностей с основателем Telegram, подчеркнул Песков.

Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел из Азербайджана. 18 августа в Баку для переговоров с президентом Алиевым прибыл Путин, где пробыл два дня.

О том, что в Баку Путин встретился еще и с Дуровым, писали несколько телеграм-каналов. По данным телеграм-канала Baza, в администрации президента предлагали Путину встретиться с Дуровым, но глава государства отказался.

Во Франции Дурова обвинили в отказе сотрудничать с властями, соучастии в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, сбыте наркотиков и мошенничестве в составе организованной группы. Бизнесмена отпустили под залог €5 млн, запретили покидать страну и обязали отмечаться в полиции два раза в неделю.

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