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На белорусско-польской границе поставили фуд-трак и оборудовали зону отдыха

  • 30.08.2024, 18:54
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На белорусско-польской границе поставили фуд-трак и оборудовали зону отдыха

Путешественникам и дальнобойщикам приходится сутками ожидать въезда в соседнюю страну.

В пункте пропуска «Брест» появился фуд-трак. Это сделано для того, чтобы обеспечить путешественников, ожидающих въезд в Польшу, горячей едой.

Напомним, что после закрытия нескольких пунктов пропуска на границе стали образовываться огромные очереди из машин и автобусов. Иногда приходится стоять по нескольку суток.

«Белорусская сторона постоянно принимает возможные меры, чтобы такое ожидание обеспечить комфортными условиями», – сообщили в Государственном таможенном комитете.

Кроме фуд-трака, около белорусско-польской границы появилась и оборудованная зеленая зона для отдыха граждан – с освещением и удобными спусками.

В ГТК также рассказали, что в сентябре начнутся работы по расширению более чем в четыре раза зоны ожидания вблизи пункта пропуска. Нынешняя площадка рассчитана на 135 машино-мест, после реконструкции ее возможности позволят разместить 500 авто.

На данный момент на белорусско-польской границе действуют два из шести пунктов пропуска – это «Брест»/«Тересполь» и «Козловичи»/«Кукурыки». Остальные закрыты по инициативе Польши.

Кроме того, в июле 2024 года польские власти заявили, что усилили контроль за грузами на границе с Беларусью. Речь о терминале в Малашевичах, его еще называют «сухим портом», через который проходит большой объем перевозок с Востока, в том числе основные сухопутные поставки из Китая. Как тогда сообщалось, таким образом Варшава давит на Минск через Пекин, чтобы решить свои вопросы, в том числе по мигрантам.

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский не исключил вероятность полного закрытия границы с Беларусью для перевозки грузов. Но министр пояснил, что эта мера не коснется передвижения людей.

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