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Народный врач Беларуси рассказал, кому надо беречься от COVID-19 этой осенью

  • 30.08.2024, 22:16
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Народный врач Беларуси рассказал, кому надо беречься от COVID-19 этой осенью

Вирус нельзя недооценивать, в настоящее время он стал немного другим.

Главный внештатный инфекционист Минздрава, доктор медицинских наук, профессор Игорь Карпов в новом проекте YouTube-канала Министерства здравоохранения Беларуси «PROздоровье» рассказал о том, кому надо поберечься в ближайшие месяцы, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией.

По его убеждению, вирус COVID-19 нельзя недооценивать и даже несмотря на то, что в настоящее время он стал немного другим.

«У всех на слуху слово «Омикрон». У него много мутаций, много названий уже было, которые появлялись. Но смысл всех этих мутаций вирусных заключается в том, что главным образом вирус концентрируется в верхних дыхательных путях, в меньшей степени статистически поражает нижние дыхательные пути, то есть легкие. Как правило протекает в виде острых респираторных вирусных инфекций. Вот этот момент достаточно важный и существенный», - отметил медик.

Игорь Карпов подчеркнул, что ему не хотелось бы недооценивать влияние этого вируса на людей в возрасте, людей, имеющих хронические заболевания, причем это и сердечно-сосудистые заболевания, и сахарный диабет, и хронические заболевания легких, и различные состояния, связанные со снижением иммунитета.

«Если иммунитет снижен, то заболевание протекает в более тяжелой форме», - отметил Игорь Карпов.

Народный врач Беларуси призвал поберечь и поберечься сейчас особенно пожилым людям. И если есть какое-то легкое респираторное заболевание у молодых членов семьи, то у людей зрелых, имеющих целый ряд фоновых заболеваний, это же болезнь может протекать совсем в другой, более тяжелой форме.

«Это очень важный момент», - подчеркнул медик.

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