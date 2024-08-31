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В результате российского удара по Харькову пострадали почти сто человек

  • 31.08.2024, 9:23
  • 1,216
В результате российского удара по Харькову пострадали почти сто человек

Погибли семеро.

Количество пострадавших в результате российского удара по Харькову 30 августа выросло до 97 человек, среди них 22 ребенка. Погибли семеро, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«По уточненной информации, в результате вражеского удара по Харькову по состоянию на сейчас пострадали 97 человек, из них — 22 несовершеннолетних», — написал Олег Синегубов в соцсетях.

Ранее он сообщил, что число погибших выросло до семи.

Напомним, накануне, 30 августа, Россия РФ нанесла пять авиаударов из Белгородской области бомбами УМПБ Д-30. В Харькове попали по пяти точкам — одна из бомб попала в подъезд 12-этажного дома. Девочка-подросток погибла на детской площадке, куда тоже пришелся удар, также были попадания по складу и еще трем домам.

На удар по Харькову отреагировал президент Украины Владимир Зеленский:

«Российский удар по Харькову — просто по людям, по обычным домам. Все службы задействованы в спасательной операции. Спасибо всем, кто прямо сейчас помогает спасению жизней. Этот удар — российской управляемой авиабомбы. Удар, которого не было бы, если бы у наших Сил обороны была способность уничтожать российскую военную авиацию там, где она базируется. Нам нужны сильные решения партнеров, чтобы остановить этот террор. Это абсолютно справедливая потребность. И нет никакой рациональной причины ограничивать Украину в защите. Нам нужны дальнобойные возможности. Нам нужно выполнение договоренностей по ПВО для Украины. Это спасение жизней».

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