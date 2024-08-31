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ВСУ уничтожили до основания военную базу РФ под Курском

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  • 31.08.2024, 15:20
  • 7,180
ВСУ уничтожили до основания военную базу РФ под Курском

Последствия удара показали на видео.

ВСУ нанесли мощный удар по крупному логистическому узлу россиян в Курской области. Разбита база ВС РФ в селе Большое Солдатское. Кадры последствий удара были опубликованы Z-каналами 30 августа, передает Dialog.UA.

Под удар попало отделение российской полиции в селе, которое российская армия использовала как свою базу. Здание уничтожено полностью, что указывает на применение очень серьезного вооружения. Не исключено, что это была работа РСЗО HIMARS или авиабомба.

«Думаю, всем понятно, что это не 155-й снаряд. Под основание сложил», - рассказал очевидец. О потерях среди военных РФ информации пока нет.

Отметим, что Большое Солдатское расположено на крупной трассе Р200, которое соединяет город Суджу (под контролем ВСУ) и областной центр Курск.

Село является крупным логистическим узлом российской армии, через который осуществляется снабжение данного участка фронта.

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