Визит Салливана в Пекин: следует ли ожидать изменений в отношениях США и Китая 1 31.08.2024, 16:17

Джейк Салливан

Фото: AFP

Анализ экспертов.

Напряженность вокруг Тайваня, Южно-Китайского моря и отношения с Россией — советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан завершил свой трехдневный визит в Пекин. Как и ожидалось, существенного прогресса не достигнуто.

Напоследок Салливан подчеркнул, что президент Джо Байден выступает за предотвращение конфликтов и ожидает возможности побеседовать с китайским лидером в ближайшие недели. В каком векторе развиваются отношения Пекина и Вашингтона — в материале журналистов FREEДОМ.

Визит советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана охватывал весь перечень проблем между Пекином и Вашингтоном. Состоялся он на фоне ухудшения отношений между двумя странами из-за поддержки Китаем России и торговых споров.

Ранее США ввели санкции против почти 500 частных лиц и компаний, среди которых и китайские фирмы, поддерживающие военную машину Кремля.

Встреча Джейка Салливана и главы китайской дипломатии Ван И проходила по так-называемому стратегическому каналу, который был организован в мае 2023-го для поддержки коммуникации и создания почвы для будущих переговоров на более высоком уровне. В этот раз Китай и США сконцентрировались на имплементации договоренностей, принятых на саммите в Сан-Франциско в ноябре 2023 года.

«Президент Байден ясно дал понять, что он привержен ответственному управлению этими важными отношениями. Соединенные Штаты продвигали и будут продвигать свои интересы и ценности, заботиться о своих друзьях. И мы верим, что соперничество с Китаем не обязательно должно приводить к конфликту или конфронтации. Главное — ответственное управление с помощью дипломатии», — заявил Салливан.

После визита не следует ожидать какого-то серьезного сдвига в отношениях двух стран, считают эксперты. Главное, на что они обращают внимание — подготовка к телефонному разговору между Байденом и Си Цзиньпином, который должен пройти «в ближайшие недели».

По словам аналитиков, администрация Байдена хочет сохранить ровные отношения с Китаем до конца его каденции.

«Каких-то глобальных результатов и договоренностей между двумя странами конечно мы не ожидали. Учитывая сложные отношения между Соединенными Штатами и Китаем, ожидать, что будут какие-то решения прорывные — конечно нет. В администрации Байдена и даже и в администрации Си Цзинпина есть настрой на то, чтобы отношения между двумя странами не вышли за рамки мирного сосуществования», — отметила эксперт по вопросам Восточной Азии, магистр внешней политики Наталья Плаксиенко-Бутырская.

Пользуясь таким спокойствием в американо-китайских отношениях, Пекин старается продвигать свои интересы. КНР хочет продолжать торговать с миром, но в то же время сохранять экономическое сотрудничество с Москвой. Китай продолжает поставлять России товары двойного назначения и покупает российскую нефть в огромных объемах.

На переговорах также поднимался вопрос Тихоокеанского региона, где Пекин тоже имеет свои интересы.

- Ситуация в регионе и Тихого океана, и глобальной безопасности, с точки зрения Пекина, находится в состоянии хаотизации. Соответственно, Китай может получить определенные дивиденды от ослабления Запада, как он это видит. Поэтому ничего обещать, конечно, они не будут. А в ситуации войны России против Украины Китай заинтересован в сохранении вот такого процесса снижения ресурсных активов и Запада, и России. РФ таким образом становится ближе к Китаю, а Запад ослабевает и становится более договороспособным, — подчеркнул директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

В ходе встречи стороны обсудили также войну России против Украины. Но, по словам Джейка Салливана, никакой договоренности не было достигнуто. Пекин продвигает так называемый мирный план, разработанный совместно с Бразилией, который предлагает заморозить боевые действия на существующей линии фронта.

По итогам встречи Салливан напомнил, что Вашингтон придерживается принципа: «Ничего об Украине без Украины».

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