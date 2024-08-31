У Путина осталось два плохих решения
- 31.08.2024, 16:37
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Положение критическое.
У диктатора РФ Путина критическая ситуация с «пушечным мясом». Острый дефицит живой силы на фронте в Украине вынуждает Кремль тратить все больше средств на единоразовые выплаты новобранцам. Однако желающих участвовать в войне против Украины все меньше.
Это ставит российские власти перед очень неприятным выбором, пишет российский блогер Эль Мюрид.
Он констатировал, что в вопросе вербовки «деньги перестают работать». Уже в самое ближайшее время регионы не смогут выполнять спущенные Кремлем планы по набору «пушечного мяса». А это значит, что Путину придется выбирать между двумя вариантами, оба из которых для него очень неприятные.
«Деньги перестают работать…. Достаточно скоро возникнет проблема, (...): даже за деньги обеспечить плановые задания уже не получится. И тогда встанет вопрос, как быть дальше. Либо начинать мобилизацию, либо переходить к переговорам на тех позициях, которые сложились. Вариант бросить в бой срочников, что уже произошло явочным порядком в Курской области, может оттянуть этот вопрос на месяц-два, но он все равно неизбежен», - констатировал российский блогер.