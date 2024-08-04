Белоруска решила спрятать грибы в лесу и разделила Сеть на два лагеря 9 4.08.2024, 17:42

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Кто-то обвинил девушку в жадности, но нашлись и те, кто поддержал.

Белоруска поделилась в TikTok видео, в котором рассказала, что будет прятать грибы в лесу из-за того, что не может унести всё собранное сразу. Некоторые пользователи соцсети обвинили девушку в жадности, но нашлись и те, кто поддержал автора видеоролика, пишет href=https://telegraf.news/life/eto-ot-takoj-zhadnosti-beloruska-reshila-spryatat-v-lesu-sobrannyj-urozhaj-lisichek-zachem/>telegraf.news.

«Грибов набрали много, только теперь не знаю, как это всё донести. Машина наша достаточно далеко. Наверное, мы будем всё это прятать в лесу», — сказала девушка в видео на фоне полных корзин и куртки с горой лисичек, которые собрала в Глусском районе.

Некоторые пользователи соцсети возмутились произошедшим.

«Это от такой жадности?», — поинтересовался кто-то под видео, на что другой комментатор не согласился:

«Что за незнание жизни? Можно сдать и получить деньги. Хороший способ подработки».

«У жадности тоже глаза великие, я понимаю азартную грибную, но все же?», — написали в комментариях, на что автор видео ответила:

«Если не грибник, то не поймете или просто не видели столько грибов».

«Нафига столько? Наверняка для удачи…», — написал ещё кто-то.

«Зачем столько было собирать? Разве что только для продажи. Дайте и другим людям собрать грибы!», — возмутился один пользователь, на что грибник заметила, что «у каждого есть возможность приехать в лес или на рынок».

Другие же пользователи поддержали белоруску и даже предложили варианты решения проблемы.

«Делайте с ветками коромысло и цепляйте корзины», — написала одна пользовательница.

«Несите перебежками! Отнесли снова и опять отнесли чуть дальше», — предложили ещё один вариант.

Некоторые пользователи пожаловались на отсутствие грибов в своих регионах, а кто-то пошутил и попросил белоруску сбросить геолокацию, где она спрячет грибы.

«Рабіце з галінкамі каромысел і чапляйце кошыкі», - напісала адна карыстальніца.

«Нясіце перабежкамі! Аднеслі зноў і зноў аднеслі крыху далей», - прапанавалі яшчэ адзін варыянт.

Некаторыя карыстальнікі паскардзіліся на адсутнасць грыбоў у сваіх рэгіёнах, а нехта пажартаваў і папрасіў беларуску скінуць геалакацыю, дзе яна схавае грыбы.

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