Анналена Бербок назвала «надежное средство сдерживания» России 4.08.2024, 20:51

Анналена Бербок

Необходимо определенное оружие.

Соглашение Германии и США о размещении на немецкой территории американских ракет дальнего радиуса действия может стать «надежным средством сдерживания» России. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает DW.

Бербок отметила необходимость размещения дальнобойных ракет, ссылаясь на угрозу, которую Россия представляет для европейской безопасности.

«Формировать внешнюю политику сегодня означает признать, что принцип надежды не защитит нас от путинской России», – заявила Бербок.

Глава МИД Германии отметила, что в настоящее время страну защищают инвестиции в собственную безопасность и силу. По ее словам, это «включает решение о развертывании американских систем вооружений большой дальности».

Ведь сейчас ФРГ нуждается в «надежном сдерживающем факторе» против России, «который также защищает поляков, балтийские народы и финнов – наших партнеров, которые имеют прямую границу с Россией и почувствовали на себе, как она использует гибридные меры на границе в последние месяцы».

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