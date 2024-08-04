«Самый странный бой» на Олимпиаде-2024 собрал 500 000 просмотров за сутки

«Самый странный бой» на Олимпиаде-2024 собрал 500 000 просмотров за сутки4
- 4.08.2024, 21:18
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Схватка получилась скоротечной.
Полуфинальный бой в командном турнире по дзюдо на Олимпиаде-2024 между Южной Кореей и Францией стал вирусным в Сети, пишет obozrevatel.com. Азиаты против легендарного Тедди Ринера (вес 140 кг / рост 204 см) выставили 175- сантиметрового Ли Ен Хвана с весом 80 кг.
Схватка закономерно получилась скоротечной. Гигантский француз без особого труда отвозил чемпиона Азии и двукратного бронзового призера чемпионатов мира по татами.
Поединок в социальных сетях окрестили «самым странным» на Олимпиаде-2024, а снимки разошлись на мемы, собрав сотни тысяч просмотров.