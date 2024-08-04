МиГ-29 в Запорожской области разнес логово оккупантов авиабомбой Hammer 3 4.08.2024, 21:45

3,680

иллюстрационное фото

Удар нанесен с поразительной точностью.

4 августа истребитель «МиГ-29» 40-й Отдельной артиллерийской бригады «с точностью до сантиметра» нанес удар по многоэтажке, в которой дислоцировались оккупанты, пишет «Диалог.UA».

Российских солдат выследил в селе Нестерянка Запорожской области БПЛА аэроразведчиков роты ударных беспилотников 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Истребитель сбросил авиабомбу AASM-250 «Hammer» на логово российских захватчиков.

Видео взрыва дома опубликовал в своем Telegram-канале главред «Цензор.Нет» Юрий Бутусов.

На записи можно заметить как многоэтажный дом взрывается, во все стороны разлетаются обломки, часть строения разрушается. Оккупанты не имели шансов выжить.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com