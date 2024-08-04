МиГ-29 в Запорожской области разнес логово оккупантов авиабомбой Hammer

МиГ-29 в Запорожской области разнес логово оккупантов авиабомбой Hammer3
- 4.08.2024, 21:45
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Удар нанесен с поразительной точностью.
4 августа истребитель «МиГ-29» 40-й Отдельной артиллерийской бригады «с точностью до сантиметра» нанес удар по многоэтажке, в которой дислоцировались оккупанты, пишет «Диалог.UA».
Российских солдат выследил в селе Нестерянка Запорожской области БПЛА аэроразведчиков роты ударных беспилотников 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Истребитель сбросил авиабомбу AASM-250 «Hammer» на логово российских захватчиков.
Видео взрыва дома опубликовал в своем Telegram-канале главред «Цензор.Нет» Юрий Бутусов.
На записи можно заметить как многоэтажный дом взрывается, во все стороны разлетаются обломки, часть строения разрушается. Оккупанты не имели шансов выжить.