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МиГ-29 в Запорожской области разнес логово оккупантов авиабомбой Hammer

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  • 4.08.2024, 21:45
  • 3,680
МиГ-29 в Запорожской области разнес логово оккупантов авиабомбой Hammer
иллюстрационное фото

Удар нанесен с поразительной точностью.

4 августа истребитель «МиГ-29» 40-й Отдельной артиллерийской бригады «с точностью до сантиметра» нанес удар по многоэтажке, в которой дислоцировались оккупанты, пишет «Диалог.UA».

Российских солдат выследил в селе Нестерянка Запорожской области БПЛА аэроразведчиков роты ударных беспилотников 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Истребитель сбросил авиабомбу AASM-250 «Hammer» на логово российских захватчиков.

Видео взрыва дома опубликовал в своем Telegram-канале главред «Цензор.Нет» Юрий Бутусов.

На записи можно заметить как многоэтажный дом взрывается, во все стороны разлетаются обломки, часть строения разрушается. Оккупанты не имели шансов выжить.

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