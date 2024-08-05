Появилось фото аэродрома Морозовск в РФ после атаки ВСУ 4 5.08.2024, 19:00

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Сравняли с землей.

В сети появилось фото последствий атаки дронов на аэродром Морозовск в Ростовской области РФ. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщили OSINTtechnical в сети Х.

«Новое фото со склада боеприпасов на российской авиабазе Морозовск, которую на прошлых выходных поразили украинские беспилотники. Склад полностью уничтожен, а остатки боеприпасов разбросаны по территории», — говорится в сообщении.

5 августа Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в результате удара по аэродрому Морозовск уничтожен российский бомбардировщик Су-34, еще два, вероятно, повреждены обломками.

Морозовск расположен в 265 километрах от линии фронта.

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