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В Нигерии задержали лидера протестов по фамилии Ленин

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  • 5.08.2024, 19:31
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В Нигерии задержали лидера протестов по фамилии Ленин
Майкл Ленин

Протесты в Нигерии вспыхнули 1 августа.

Власти Нигерии задержали одного из лидеров антиправительственных протестов, которого зовут Майкл Ленин, сообщает нигерийская газета The Guardian Nigeria.

«Силовики задержали одного из лидеров протестов — Майкла Ленина. Он является национальным координатором кампании за права молодежи Нигерии», — говорится в публикации.

По данным газеты, Ленин был задержан в ночь с 4 на 5 августа 2024 года у себя дома. Дамиларе Аденола, лидер группы «Забери свои слова назад» (Take It Back), организующей протесты в столице страны Абудже заявил, что при задержании его подвергли пыткам. Аденола заявил о требовании немедленно и безоговорочно отпустить Ленина.

Известно, что мужчина выступил на созванной им пресс-конференции и раскритиковал обращение к нации президента Нигерии Болы Тинубу, призвавшего прекратить массовые протесты. Кроме того, Ленин призывал граждан выходить на улицы, «пока требования не будут выполнены».

С 1 августа 2024 года в Нигерии продолжаются волнения, протестующие требуют от властей предпринять решительные меры в связи с надвигающимся голодом, ускорившейся инфляцией и удорожанием продовольствия.

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