ВСУ отбили штурм оккупантов на Кураховском направлении 5.08.2024, 19:49

Уничтожен танк и три бронемашины.

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады отбили атаку оккупантов в районе Парасковиевки и Константиновки на Кураховском направлении фронта.

Об этом информирует страница 79-й ОДШБр.

На этих кадрах — отражение очередного штурма россиян на позиции 79-ки и 471 отдельного пехотного батальона. Потери врага — 1 танк и три бронемашины.

За уцелевшей российской пехотой объявили «сафари» украинские пилоты дронов со сбросами. Как результат — 8 оккупантов погибли, еще столько же получили ранения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com