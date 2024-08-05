ВСУ отбили штурм оккупантов на Кураховском направлении
- 5.08.2024, 19:49
Уничтожен танк и три бронемашины.
Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады отбили атаку оккупантов в районе Парасковиевки и Константиновки на Кураховском направлении фронта.
Об этом информирует страница 79-й ОДШБр.
На этих кадрах — отражение очередного штурма россиян на позиции 79-ки и 471 отдельного пехотного батальона. Потери врага — 1 танк и три бронемашины.
За уцелевшей российской пехотой объявили «сафари» украинские пилоты дронов со сбросами. Как результат — 8 оккупантов погибли, еще столько же получили ранения.