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ВСУ отбили штурм оккупантов на Кураховском направлении

  • 5.08.2024, 19:49
ВСУ отбили штурм оккупантов на Кураховском направлении

Уничтожен танк и три бронемашины.

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады отбили атаку оккупантов в районе Парасковиевки и Константиновки на Кураховском направлении фронта.

Об этом информирует страница 79-й ОДШБр.

На этих кадрах — отражение очередного штурма россиян на позиции 79-ки и 471 отдельного пехотного батальона. Потери врага — 1 танк и три бронемашины.

За уцелевшей российской пехотой объявили «сафари» украинские пилоты дронов со сбросами. Как результат — 8 оккупантов погибли, еще столько же получили ранения.

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