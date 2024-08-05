Болгария проведет досрочные парламентские выборы
- 5.08.2024, 20:17
Седьмые за три года.
В Болгарии партии «Есть такой народ» (ИТН) не удалось договориться о формировании правительства, в результате чего в стране проведут новые парламентские выборы — седьмые за более чем три года.
Об этом сообщает Nova.bg.
После последней встречи с крупнейшей по численности парламентской группой — ГЕРБ-СДС — стало понятно, что партия ИТН не сможет собрать необходимое большинство в 121 голос для формирования правительства.
«Спираль безрезультатных выборов продолжает раскручиваться. Это не только вызывает раздражение, но и запускает ряд деструктивных процессов — отчуждение граждан от демократического выбора и блокирование многих институтов», — заявил президент Болгарии Румен Радев.
Он призвал к содержательной политической дискуссии и честной игре в ближайшие месяцы.
«Если и есть что-то положительное в том, что произошло, то это то, что мы поговорили со всеми политическими партиями, кроме одной. Была атмосфера, что нас слышали», — сказал представитель ИТН Тошко Йорданов.
Теперь Радев должен назначить временное правительство или переназначить нынешнее.