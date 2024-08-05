Болгария проведет досрочные парламентские выборы 5.08.2024, 20:17

Седьмые за три года.

В Болгарии партии «Есть такой народ» (ИТН) не удалось договориться о формировании правительства, в результате чего в стране проведут новые парламентские выборы — седьмые за более чем три года.

Об этом сообщает Nova.bg.

После последней встречи с крупнейшей по численности парламентской группой — ГЕРБ-СДС — стало понятно, что партия ИТН не сможет собрать необходимое большинство в 121 голос для формирования правительства.

«Спираль безрезультатных выборов продолжает раскручиваться. Это не только вызывает раздражение, но и запускает ряд деструктивных процессов — отчуждение граждан от демократического выбора и блокирование многих институтов», — заявил президент Болгарии Румен Радев.

Он призвал к содержательной политической дискуссии и честной игре в ближайшие месяцы.

«Если и есть что-то положительное в том, что произошло, то это то, что мы поговорили со всеми политическими партиями, кроме одной. Была атмосфера, что нас слышали», — сказал представитель ИТН Тошко Йорданов.

Теперь Радев должен назначить временное правительство или переназначить нынешнее.

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