закрыть
5 августа 2024, понедельник, 20:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Болгария проведет досрочные парламентские выборы

  • 5.08.2024, 20:17
Болгария проведет досрочные парламентские выборы

Седьмые за три года.

В Болгарии партии «Есть такой народ» (ИТН) не удалось договориться о формировании правительства, в результате чего в стране проведут новые парламентские выборы — седьмые за более чем три года.

Об этом сообщает Nova.bg.

После последней встречи с крупнейшей по численности парламентской группой — ГЕРБ-СДС — стало понятно, что партия ИТН не сможет собрать необходимое большинство в 121 голос для формирования правительства.

«Спираль безрезультатных выборов продолжает раскручиваться. Это не только вызывает раздражение, но и запускает ряд деструктивных процессов — отчуждение граждан от демократического выбора и блокирование многих институтов», — заявил президент Болгарии Румен Радев.

Он призвал к содержательной политической дискуссии и честной игре в ближайшие месяцы.

«Если и есть что-то положительное в том, что произошло, то это то, что мы поговорили со всеми политическими партиями, кроме одной. Была атмосфера, что нас слышали», — сказал представитель ИТН Тошко Йорданов.

Теперь Радев должен назначить временное правительство или переназначить нынешнее.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия совершила самоубийство
Россия совершила самоубийство Александр Невзоров
Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров
В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин